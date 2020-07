Samsung Introduceert UV-sterilizer Voor Desinfecteren Van Smartphone

De hygiëne van je smartphone is vanwege het coronavirus nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Samsung heeft daarom een UV-sterilizer geïntroduceerd waarmee je je smartphone en andere apparaten kunt desinfecteren.

Samsung zal een UV-sterilizer op de markt brengen waarmee je in 10 minuten verschillende soorten producten kunt desinfecteren. De sterilizer maakt 99 procent van de bacteriën en ziektekiemen onschadelijk. Dubbele UV-lampen steriliseren zowel de bovenkant als onderkant van het product.

De UV-sterilizer krijgt stroom via een usb-kabel, maar het apparaat heeft ook ondersteuning voor Qi Wireless Charging. Hierbij krijgt de UV-sterilizer stroom van toestellen die Qi Wireless Charging ondersteunen. De binnenkant van de UV-sterilizer is 196 x 96 x 33 millimeter groot en het apparaat kost 59,99 euro. Je kunt de UV-sterilizer alleen kopen in Samsung’s eigen e-store.

via [droidapp]