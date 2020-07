Samsung Galaxy A71 Ontvangt One UI 2.1-update

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van de One UI 2.1-update voor de Galaxy A71. De update brengt verbeteringen en nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van juni 2020.

Samsung lanceerde One UI 2.1 tegelijk met de Galaxy S20-serie en rolde de nieuwe schil onlangs al uit naar de de Galaxy S10-serie en de Galaxy A51. Nu komt dezelfde update binnen op de Galaxy A71. De update met firmwareversie A715FXXU2ATG1 is 1843 MB groot en brengt onder andere nieuwe camera- en galerij-functies met zich mee.

Zo is One UI 2.1 voorzien van de Enkele opname (Single Take)-functie waarmee je een aantal seconden een filmpje maakt waarna de functie vervolgens de beste plaatjes voor je selecteert. Andere nieuwe camera-opties zijn de pro-modus voor foto’s en video’s, Custom filters, Night Hyperlapse, en een verbeterde Nachtstand. Daarnaast kun je dankzij One UI 2.1 ook gebruikmaken van een verbeterde Gallery, Quick Share, Music Share en Easy Share.

Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw Galaxy A71, maar je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘

via [AW]