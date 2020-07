Afbeelding Google Pixel 4a Gevonden In Google Store

De Pixel 4a is nog niet officieel aangekondigd, maar dankzij een afbeelding in de Canadese Google Store weten we nu zeker hoe de smartphone er uit komt te zien. Zowel van de voorkant als de achterkant van de Pixel 4a is zichtbaar op de onderstaande afbeelding.

Google heeft waarschijnlijk per ongeluk een promotionele afbeelding van de nieuwe Pixel-telefoon in de Canadese Google Store geplaatst. De afbeelding was namelijk te zien bij de Nest Wifi, wat uiteraard niet klopt. Op het scherm van de smartphone zien we opvallend genoeg de datum 12 mei staan. Dit zou de eerste dag van Google I/O 2020 zijn, maar vanwege de coronacrisis laste Google dit evenement af.

Op de afbeelding zien we vrijwel alle details, waaronder de positie van de 3.5mm koptelefoonaansluiting, de uitsparing voor de selfie-camera, de vierkante module voor de rear-camera en de vingerafdrukscanner. Volgens de geruchten komt er dit jaar geen XL-variant op de markt, enkel een reguliere Pixel 4a en een Pixel 4a 5G. Google zal waarschijnlijk ook geen XL-variant van de Pixel 5 introduceren.

De adviesprijs van de Pixel 4a blijft vermoedelijk gelijk aan die van de Pixel 3a. De smartphone verscheen op de markt voor 399 dollar.

via [AW]