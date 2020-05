Specificaties Nokia 6.3 Uitgelekt

HMD Global werkt aan de opvolger van de Nokia 6.2, een van de meest succesvolle smartphones van het bedrijf. Het is nog onduidelijk wanneer HMD Global de Nokia 6.3 officieel zal introduceren, maar er zijn nu alvast een aantal specificaties uitgelekt.

Volgens de bron NPU beschikt de Nokia 6.3 onder andere over een Snapdragon 730-processor en een vierdubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 24MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. HMD Global zal de vingerafdrukscanner verwerken in de power-knop, aldus de bron.

Afbeeldingen en overige specificaties zijn nog niet uitgelekt. Ook zou NPU de huidige informatie hebben verkregen van een prototype, waardoor details nog kunnen veranderen. HMD Global zal de Nokia 6.3 naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar introduceren, waarna de smartphone in het derde kwartaal op de markt verschijnt. Specificaties datums hebben we nog niet.

via [droidapp]