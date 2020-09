Xiaomi Introduceert Mi Watch Revolve

Xiaomi heeft tijdens een evenement in India een nieuwe smartwatch geïntroduceerd. De Xiaomi Mi Watch Revolve heeft een ingebouwde GPS-chip en een accuduur van maximaal 14 dagen.

De Xiaomi Mi Watch Revolve heeft het uiterlijk van een reguliere horloge, met een rond scherm en een stalen behuizing. Deze behuizing is 5 ATM waterbestendig, waardoor je tot wel 50 meter diep kunt duiken. Het AMOLED-scherm is 1,39-inch groot, heeft een helderheid van 450 nits en is voorzien van Gorilla Glass 3-bescherming. De accu gaat 1 tot 2 weken mee en dankzij de ingebouwde GPS-chip kun je je smartphone thuis laten wanneer je gaat rennen.

De Xiaomi Mi Watch Revolve draait op een eigen besturingssysteem en heeft meer dan 100 verschillende Watch faces. De smartwatch kost in India omgerekend ongeveer 128 euro, maar het is nog onduidelijk of en wanneer de Mi Watch Revolve naar Europa komt.

via [AW]