OnePlus Teaset Komst Nieuwe OnePlus Nord-smartphone

OnePlus zal volgende maand de OnePlus 8T introduceren, maar het bedrijf komt dit keer niet met een Pro-uitvoering. Wel blijkt uit een teaser op Instagram dat we binnenkort een nieuwe OnePlus Nord-smartphone te zien krijgen.

OnePlus bracht vorig jaar de OnePlus 7T en de 7T Pro op de markt, maar CEO Pete Lau heeft bekendgemaakt dat er van de opvolger geen Pro-variant op de markt verschijnt. De introductie van de OnePlus 8T zal op 14 oktober plaatsvinden en er zijn al verschillende specificaties van de vlaggenschip-smartphone uitgelekt.

In plaats van de OnePlus 8T Pro is de Chinese fabrikant mogelijk van plan om een andere smartphone te introduceren. Er gaan namelijk al langer geruchten rond over de komst van een nieuwe OnePlus Nord-smartphone en zojuist heeft de fabrikant op Instagram een OnePlus Nord teaser geplaatst, met daarbij de tekst “Coming soon“. Het is nog onduidelijk wat voor specificaties de nieuwe OnePlus Nord krijgt, aangezien de fabrikant zou werken aan maar liefst drie nieuwe Nord-smartphones.

