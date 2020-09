Legion Phone Duel Gamingsmartphone Komt Naar Benelux Voor 899 Euro

De nieuwe gamingsmartphone van Lenovo verschijnt eind oktober in Nederland en België op de markt. De Legion Phone Duel krijgt een vanafprijs mee van 899 euro. De uitvoering met meer werkgeheugen en opslagruimte kost 999 euro.

De Legion Phone Duel is een krachtige smartphone voor gamers die beschikt over een 6,65-inch Full HD AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een 144 Hz verversingssnelheid en een touch sampling rate van 240 Hz. Beelden zijn hierdoor vloeiend en aanrakingen worden snel geregistreerd.

Intern vinden we een Snapdragon 865 Plus-processor met 5G-ondersteuning, 12 GB of 16 GB LPDDR5 werkgeheugen, 256GB of 512 GB UFS 3.1 opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 90 watt snelladen, een 20MP pop-upcamera aan de zijkant en een dubbele rear-camera met een 64 MP hoofdlens (f/1.8) en een 16 MP groothoeklens (f/2.2.

De uitvoering met 12GB ram en 256GB rom verschijnt op de markt voor 899 euro. Er komt ook een uitvoering met 16GB ram en 512GB rom voor 999 euro.

