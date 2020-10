OPPO Introduceert OPPO A53 En OPPO A53s

OPPO heeft twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd onder de namen OPPO A53 en OPPO A53s. Beide toestellen beschikken over een 6,5-inch LCD-scherm en een 5000 mAh accu. De adviesprijs ligt onder de 200 euro.

De OPPO A53 beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18watt snelladen, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 10 met de ColorOS 7.2-schil.

De OPPO A53s is een iets aangepaste variant van de OPPO A53. Zo heeft het 6,5-inch scherm van de A53s een 60 Hz verversingssnelheid in plaats van 90Hz en vinden we voorop een 8MP selfie-camera. De chip, het werkgeheugen en de accu blijven hetzelfde, maar de opslagruimte is met een capaciteit van 128GB wel hoger.

De OPPO A53 is verkrijgbaar in de kleuren Electric Black en Mint Cream en heeft in Nederland een adviesprijs meegekregen van 179 euro. De OPPO A53s kost 199 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Electric Black en Fancy Blue. Je kunt beide smartphones kopen bij Coolblue.