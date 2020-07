Draadloze Oordopjes OnePlus Buds Aangekondigd

OnePlus heeft tijdens de introductie van de krachtige mid-range smartphone OnePlus Nord ook de eerste volledig draadloze oordopjes van de fabrikant aangekondigd. De OnePlus Buds is beschikbaar in drie verschillende kleuren en is nu direct te bestellen voor 89 euro.

De eerste volledig draadloze oordopjes van OnePlus hebben een vergelijkbaar ontwerp als de oordopjes van Apple, waarbij de uiteinden uit je oor steken. De oordopjes hebben een IPX4-waterbestendigheidsrating en beschikken over drie actieve microfoons per oordopjes om de omgevingsgeluiden te verminderen. Deze zogeheten ‘environmental noise cancellation’ moet zorgen voor betere telefoongesprekken. Daarnaast hebben de oordopjes ondersteuning voor Bass Boost- en Dolby Atmos, voor betere bass en heldere vocals.

De oordopjes zijn te bedienen via touch-bediening. Zo kun je bijvoorbeeld met een dubbele tik op de oordopjes een nummer overslaan of een telefoongesprek opnemen. De oordopjes hebben een accuduur van maar liefst 10 uur en via Warp Charge kun je de oordopjes met de bijbehorende oplaadcase in slechts 10 minuten weer opladen. In totaal zijn de oordopjes in combinatie met de oplaadcase goed voor 30 uur luisterplezier.

De OnePlus Buds zijn via de website van OnePlus te bestellen voor 89 euro in de kleuren White, Gray en Nord Blue.