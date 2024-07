Beelden Van OnePlus Pad 2 En Watch 2R Uitgelekt

De officiële introductie van de OnePlus Pad 2 en de OnePlus Watch 2R zal later deze maand plaatsvinden, maar op het internet zijn nu een aantal beelden opgedoken waarop de tablet en de smartwatch al te zien zijn.

OnePlus heeft op 16 juli een evenement ingepland die zal plaatsvinden in de Italiaanse stad Milaan. Tijdens dit evenement zal de fabrikant de OnePlus Nord 4, de OnePlus Pad 2, de OnePlus Watch 2R en de OnePlus Nord Buds 3 Pro presenteren. Nadat we eerder al een afbeelding te zien kregen van de OnePlus Nord 4, krijgen we nu ook een beter beeld van de andere drie producten.

De beelden zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks en tonen de OnePlus Pad 2 van beide kanten. We zien een tablet waarbij het scherm geen uitsparing heeft voor de camera en achterop beschikt over een enkele rear-camera.

De OnePlus Watch 2R heeft een moderne en sportieve uitstraling en beschikt over een rond scherm en twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. We zien de zwarte uitvoering van de smartwatch. Als laatste zien we de zwarte uitvoering van de OnePlus Nord Buds 3 Pro. Opvallend is dat de oplaadcase van de draadloze oordopjes een wat gespikkeld patroon heeft.

Na de officiële introductie zullen wij alle details over de nieuwe producten met jullie delen.

via [droidapp]