OnePlus Heeft OnePlus 8T Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist de OnePlus 8T geïntroduceerd. De OnePlus 8T krijgt een adviesprijs mee van 599 euro. Dat is 100 euro lager dan de adviesprijs van de OnePlus 8.

Net als de OnePlus 8 heeft de OnePlus 8T een 6,55-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels. Het scherm van de OnePlus 8T heeft nu echter een 120Hz-verversingssnelheid. Ook kan de 4500 mAh accu nu met 65W snelladen, in plaats van 30W. Er is geen ondersteuning voor draadloos opladen.

Intern vinden we een Snapdragon 865 processor met 5G-ondersteuning en een verbeterde koeling, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 16MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De OnePlus 8T met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 599 euro. Voor 699 euro krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De smartphone draait op Android 11 met de OxygenOS-schil.