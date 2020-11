Oppo Watch In Nederland Verkrijgbaar Voor 249 Euro

Begin vorige maand liet Oppo weten dat de Oppo Watch naar Nederland komt. Het is sinds halverwege oktober al mogelijk om een pre-order te plaatsen, maar we weten nu dat de smartwatch vanaf 16 november in Nederland beschikbaar is. De Oppo Watch draait op Wear OS en krijgt een vanaf adviesprijs mee van 249 euro.

De Oppo Watch is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, namelijk een 46 mm-model en een 41 mm-model. De grotere uitvoering heeft een 1,9-inch AMOLED-scherm en de kleinere uitvoering heeft een 1,6-inch scherm. Het scherm heeft een resolutie van 402 x 473 pixels en een rechthoekige vormgeving. De behuizing is waterdicht.

Intern vinden we een Snapdragon Wear 3100-chipset, 8GB opslagruimte, een ingebouwde GPS-chip, NFC en een 300 mAh accu die zorgt voor een accuduur van ongeveer 1.5 dagen. Met de energiebesparingsmodus inschakelen kun je de levensduur van de batterij echter verlengen tot maar liefst 21 dagen. Dankzij de VOOC snellader kun je de Oppo Watch na 15 minuten laden weer 16 uur gebruiken.

De 41mm-variant is verkrijgbaar voor 249 euro en de 46mm-variant voor 349 euro. De Oppo Watch is vanaf 16 november ook verkrijgbaar bij Coolblue.