Motorola Moto G60 Met Grote Accu En 108MP Camera Aangekondigd

Motorola heeft deze week een nieuwe smartphone aangekondigd. De Moto G60 heeft een groot 6,8-inch scherm, een 6000 mAh accu en een 108MP hoofdlens. De smartphone kost in India omgerekend slechts 200 euro.

Nadat de Moto G60 eerder al meerdere keren opdook in het geruchtencircuit, heeft Motorola de smartphone nu officieel aangekondigd in India. De Moto G60 heeft een 6,8-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een full-hd-resolutie van 2460 bij 1080 pixels, een Snapdragon 732G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, NFC, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Moto G60 draait uit de doos op Android 11 met de MyUX-schil van Motorola. De behuizing is van plastic en aan de zijkant van deze behuizing vinden we een fysieke Google Assistent-knop. In India kost de Moto G60 omgerekend ongeveer 200 euro. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook naar Nederland en België komt.

via [androidplanet]