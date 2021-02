Fitbit Versa 2, Inspire 2 En Charge 4 Ontvangen Nieuwe Functies

Fitbit heeft een aantal nieuwe functies beschikbaar gemaakt voor de Versa 2, Inspire 2 en de Charge 4. Gebruikers van deze wearables krijgen na de nieuwste update toegang tot meer inzichten in hun gezondheid en welzijn.

Mensen met een Fitbit Versa 2, Inspire 2 en Charge 4 krijgen gratis toegang tot functies van de Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense. Hierdoor kun je in de Health Metrics-dashboard in de Fitbit-app voortaan 7-daagse of 30-daagse persoonlijke inzichten en trends bekijken. Ook krijgen Premium-leden de mogelijkheid om persoonlijke grenswaarden in te zien via het Health Metrics-dashboard. Hiermee kunnen veranderingen sneller worden opgemerkt en kunnen gebruikers hun eigen gezondheid beter in de gaten houden.

Als laatste krijgen Fitbit Charge 4-gebruikers de mogelijkheid om hun SpO2-metingen gratis op hun pols te bekijken. In de Health Metrics-dashboard staan na de update grafieken met daarin de gegevens over de SpO2-metingen en de huidtemperatuur.

De uitrol van de update voor de wearables staat voor deze maand ingepland.

via [AW]