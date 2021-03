Huawei FreeBuds 4i Met ANC Uitgebracht In Nederland

Huawei heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes aangekondigd. De Huawei FreeBuds 4i zijn voordelige oordopjes met een lange accuduur en active noise cancelling. De oordopjes zijn vanaf 26 maart verkrijgbaar.

De opvolger van de FreeBuds 3i, waar wij in onze review positief over te spreken zijn, heeft een langere accuduur, ondersteuning voor snelladen en active noise cancelling. De oordopjes kosten slechts 79,99 euro, wat de FreeBuds 4i een goede prijs/kwaliteit verhouding moet geven.

Beelden tonen dat de Huawei Freebuds 4i een nieuw design heeft gekregen, waardoor de oplaadcase nu veel lijkt op die van de FreeBuds Pro. De oordopjes hebben ook een langere accuduur gekregen, waardoor je nu maximaal 10 uur naar muziek kunt luisteren. De FreeBuds 3i heeft een accuduur van maximaal 4 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je 22 uur naar muziek luisteren. Net als bij de FreeBuds 3i zorgen de 10 mm audio-drivers voor een flink geluid met stevige bas.

De Huawei Freebuds 4i is vanaf 26 maart in Nederland verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood voor een adviesprijs van 79,99 euro.