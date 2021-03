Renders Van Huawei P50 Pro Tonen Opmerkelijke Camera-module

Tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld van de aankomende Huawei P50. De renders tonen een toestel met een enorme camera-module. Deze module heeft twee hele grote ronde lenzen.

Er zijn al verschillende keren beelden uitgelekt waarop de Huawei P50 te zien zou zijn. Op een van deze beelden zagen we onder andere een vijfdubbele camera. De tech-lekker OnLeaks heeft nu echter renders gemaakt op basis van tot nu toe bekende informatie. Deze renders tonen een toestel met een heel ander design.

Als de nieuwe geruchten kloppen krijgt de Huawei P50 Pro een glazen behuizing met een metalen frame. De boven- en onderkant hebben dezelfde afwerking als de P30 en Mate 30. Het scherm is 6,6-inch groot en heeft lichtgebogen schermranden. In het midden zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera en ook heeft het scherm een in-display vingerafdrukscanner.

Het meest opvallende is de zeer grote camera-module achterop de behuizing. In deze module zitten twee grote gaten voor de lenzen. Details over deze lenzen hebben we nog niet, maar dat ze uniek zijn is wel duidelijk. Vermoedelijk is de camera een van de grote verkooppunten van de Huawei P50 Pro.

Het is nog onduidelijk wanneer Huawei de P50-serie officieel zal introduceren. Eerder schreven wij dat de nieuwe smartphone mogelijk draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS.

via [droidapp]