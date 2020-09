Review Huawei FreeBuds 3i: Voordelige Oordopjes Met ANC

We hebben de afgelopen weken meerdere “true wireless” oordopjes mogen testen en met elkaar kunnen vergelijken. Vandaag kijken we naar de Huawei FreeBuds 3i, een volledig draadloze headset met Active Noise Cancelling (ANC) en een design die te vergelijken is met die van de populaire Apple Airpods. Is het prijskaartje van 90 euro een eerlijke prijs?

Inhoud

Aan het begin van elke review kijken we eerst even naar de inhoud van de verpakking. De Huawei FreeBuds 3i komt in een stevige witte doos en zodra we de deksel van de doos schuiven zien we de oplaadcase met daarin de true wireless oordopjes liggen. Wij hebben de zwarte uitvoering ontvangen, maar je kunt ook kiezen voor de witte variant.

Naast de FreeBuds 3i vinden we nog twee kleine doosjes. Een doosje voor het papierwerk zoals de handleiding en de garantie-kaart en een doosje voor de oplaadkabel en drie extra setjes eartips. De meeste bedrijven leveren vaak een korte oplaadkabel bij hun true wireless oordopjes, maar de USB-C kabel van de FreeBuds 3i is met een lengte van 1 meter relatief groot.

Design en bouwkwaliteit

De oplaadcase heeft een pilvormig design gekregen met een glanzende plastic behuizing. Deze behuizing geeft het product een chique uitstraling, maar laat vrij makkelijk vingerafdrukken achter. Ik verwacht wel dat de vlekken minder makkelijk zichtbaar zijn bij de witte uitvoering. De scharnier van het doosje werkt soepel en voelt stevig aan. Magneetjes houden het doosje dicht.

Achterop de oplaadcase zit een USB-C aansluiting om de oplaadcase mee op te laden. Naast deze poort zit een klein knopje waarmee je de pairing-mode van de FreeBuds 3i kunt activeren. Open simpelweg het doosje en houd de knop achterop voor 2 seconden ingedrukt. Vervolgens zal een indicatielampje knipperen waarna je via de Bluetooth-instellingen op je smartphone of computer eenvoudig verbinding kunt maken met de FreeBuds 3i. Tijdens onze test werkte dit snel en zonder problemen.

Wanneer we de oordopjes uit de oplaadcase halen zien we dat de FreeBuds 3i qua design veel weg heeft van de Apple Airpods Pro. Het uitstekende stammetje is iets langer en wat strakker qua vormgeving. Er zitten geen knopjes op de oordopjes, omdat Huawei de FreeBuds 3i heeft uitgerust met touch-bediening. Hierdoor kun je met lichte aanrakingen bijvoorbeeld muziek pauzeren of een inkomende oproep aannemen.

Geluidskwaliteit en draagcomfort

Niks is zo belangrijk als de draagcomfort en de geluidskwaliteit van true wireless oordopjes. Gelukkig heeft Huawei hier veel aandacht aan besteed. Zo wegen de oordopjes slechts 5,5 gram en liggen de oordopjes vrij diep in je oor. De rubberen eartips zorgen ervoor dat de oordopjes in je oorkanaal blijven hangen. Tijdens onze test bleven de oortjes goed zitten. Ook tijdens het lopen en springen.

De eartips sluiten het oorkanaal goed af, waardoor je veel geluiden van buitenaf niet meer hoort en dus optimaal kunt genieten van de muziek. Wanneer je de FreeBuds 3i koopt raden we aan om de verschillende meegeleverde eartips uit te proberen. Elk oor is namelijk anders en daarom is het belangrijk om de juiste eartip te gebruiken voor de beste draagcomfort.

De stokjes aan het uiteinde van de FreeBuds 3i steken uit je oor, maar zitten het draagcomfort niet in de weg. Dit komt mede doordat de oordopjes zo licht zijn. Daarnaast is de touch-bediening erg gevoelig, waardoor je de oordopjes slechts zachtjes hoeft aan te raken om ze te bedienen. Wel zijn de mogelijkheden van de touch-bediening beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld een nummer pauzeren of een oproep aannemen, maar kun je niet het volume wijzigen. Ook is er maar één handeling per oordopje mogelijk. Wel handig is de mogelijkheid om via de Huawei AI Life app de touch-bediening aan te passen. Zo kun je zelf instellen welke handelingen je wilt uitvoeren met een dubbele tik op het linker en rechter oortje.

De oordopjes zijn uitgerust met 10 mm dynamische drivers die een flinke volume en een degelijke bas kunnen generen. Ook de midden en hoge tonen zijn goed aanwezig. De audio is wel wat minder zuiver dan die van de “vaak” duurdere oordopjes en daardoor niet optimaal voor muziek met zeer veel verschillende instrumenten. Als gemiddelde consument en voor oordopjes in deze prijsklasse ben ik echter zeer tevreden over de audiokwaliteit.

Opmerkelijk is dat Huawei de FreeBuds 3i heeft voorzien van Active Noise Cancelling (ANC). ANC is namelijk een feature die we normaal gesproken alleen op de duurdere oordopjes tegenkomen. De ANC op de FreeBuds 3i zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden, zoals het lawaai van de ventilator of het geklets in de andere kamer, worden weggefilterd. ANC werkt zowel tijdens het luisteren naar muziek als tijdens het telefoneren. Heb je geen ANC nodig dan kun je deze functie eenvoudig uitschakelen om energie te besparen.

Met ANC ingeschakeld gaat de accu van de oordopjes ongeveer drie tot drie en een half uur mee. Wanneer je de oordopjes in de oplaadcase plaats zijn de oordopjes na ongeveer 30 minuten weer volledig opgeladen. De oplaadcase kan de oordopjes ongeveer vier keer volledig opladen, waardoor je in totaal maximaal 18 uur naar muziek kunt luisteren. Dit is een gemiddelde accuduur in deze prijsklasse.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Huawei FreeBuds 3i heeft een adviesprijs meegekregen van 89,99 euro en valt dus onder de categorie “goedkopere” true wireless oordopjes. Op het eerste gezicht zie je niet dat het om goedkopere oordopjes gaat. De oplaadcase van de FreeBuds 3i ziet er mooi uit en het openen van het dekseltje gaat vloeiend. Het pairen van de oortjes werkt snel en eenvoudig en op de audiokwaliteit hebben we ook weinig op aan te merken. De bediening werkt via de aanraakgevoelige behuizing en de oordopjes zijn zelfs uitgerust met een premium feature, namelijk Active Noise Cancelling.

Wel zijn er een paar puntjes waar Huawei wat verbeteringen kan doorvoeren. Met name in de beperkte bediening, waarbij het niet mogelijk is om het volume via de oordopjes aan te passen. Ook laat de oplaadcase makkelijk vlekken achter en zou een iets langere accuduur prettig zijn.

De Huawei FreeBuds 3i levert echter een goede prijs/kwaliteit verhouding, waarbij je voor niet al te veel geld comfortabele oordopjes met degelijke audiokwaliteit en ANC-ondersteuning krijgt. Wij geven de FreeBuds 3i dan ook een dikke voldoende.

Voordelen

– Active Noise Cancelling

– Aantrekkelijk prijskaartje

– Degelijk geluid

– Zit comfortabel in het oor

Nadelen

– Beperkte bediening en volume niet te bedienen via de oordopjes

– Oplaadcase laat snel vingerafdrukken achter

Je kunt de Huawei FreeBuds 3i kopen via de officiële website van Huawei. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor € 89,99.