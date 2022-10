Nothing Introduceert Draadloze Oordopjes Nothing Ear (stick)

Nothing heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Nothing Ear (stick) is “zó licht dat je ze nauwelijks voelt – terwijl het geluid krachtiger is dan ooit”, aldus de fabrikant. De oordopjes zijn vanaf begin volgende maand verkrijgbaar voor 119 euro.

Nothing heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes een makeover gegeven. De Nothing Ear (stick) komt nu namelijk in een langwerpige oplaadcase dat is geïnspireerd op een lipstick. Deze transparante oplaadcase met witte en rode tinten kun je openen met een draaibeweging. De oordopjes zelf wegen 4,4 gram, iets lichter dan de 4,7 gram oordopjes van de originele Nothing Ear (1). De oordopjes gaan ook wat langer mee op één acculading, namelijk maximaal 7 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 29 uur naar muziek luisteren.

De oordopjes krijgen een IP54-rating, maken gebruik van 12,6 mm drivers en hebben een “half in ear” pasvorm. Dit ontwerp heeft veel weg van de Apple Airpods 3. Daarnaast zijn de oordopjes uitgerust met een “Bass Lock Functie“. Deze functie kan de vorm van je gehoorgang detecteren en meten hoeveel bass er verloren gaat. Hierop kan de functie de equalizercurve automatisch afstemmen om de verloren bass te compenseren.

Het is opmerkelijk dat ANC (active noise cancelling) ontbreekt. De Nothing Ear (stick) krijgt namelijk een hogere adviesprijs mee dan de originele Nothing Ear (1), terwijl die oordopjes wel beschikken over een ANC-functie. De Nothing Ear (stick) is vanaf 4 november verkrijgbaar via de webwinkel van Nothing of via Belsimpel.