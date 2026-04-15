Huawei Teaset Bredere Vouwbare Smartphone

Een bredere vouwbare smartphone lijkt de volgende trend te worden. Zo werken zowel Samsung als Apple volgens de geruchten aan een bredere smartphone. Huawei heeft echter als eerste fabrikant een officiële teaser van een dergelijke smartphone gedeeld. We zien de Huawei Pura X Max, die op 20 april geïntroduceerd zal worden.

We kunnen de Huawei Pura X Max alvast bewonderen op de onderstaande beelden. We zien de smartphone in de vijf kleuren Zero Degree White, Phantom Night Black, Vibrant Orange, Olive Gold en Interstellar Blue. Details over de specificaties ontbreken nog, maar we weten wel dat consumenten kunnen kiezen voor 12GB en 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB en 1TB opslagruimte. Ook kunnen we uit de afbeeldingen opmaken dat de Huawei Pura X Max beschikt over een driedubbele rear-camera.

De Huawei Pura X Max vouwt open als een boek, maar heeft een bredere beeldverhouding dan bijvoorbeeld de Fold-series van Samsung. Volgens de geruchten is het scherm aan de buitenkant 5,5-inch groot en het scherm aan de binnenkant 7,69-inch groot. De officiële introductie zal echter al op 20 april plaatsvinden, dus volgende week kunnen wij alle details met jullie delen.

