Waar Gebruiken Wij ‘Virtual Reality’ Op Dit Moment Voor?

Nog niet zo heel lang geleden doken vrijwel dagelijks berichten op over ‘Virtual Reality’ en hoe deze technologie onze toekomst zal veranderen. De afgelopen jaren is het nieuws rondom VR echter een stuk rustiger geworden. Is de VR-trend voorbij of gebruiken wij deze technologie vaker dan wij zelf beseffen?

Als je het Virtual Reality Nieuws volgt weet je dat de technologie zeker niet stil ligt en dat er regelmatig nieuwe producten op de markt verschijnen. Zo werkt Facebook aan realistische avatars voor VR, heeft Microsoft eerder dit jaar de Industrial Edition van de Hololens 2 aangekondigd en wil Apple volgens analist Ming-Chi Kuo in de toekomst VR-brillen en zelfs VR-lenzen uitbrengen.

Een Virtual Reality-bril is uitgerust met een groot scherm en sensoren die de bewegingen van je hoofd registreren. Hierdoor kun je in een virtuele wereld 360 graden rondkijken, alsof je echt in de virtuele omgeving rondloopt. Dit is ideaal voor VR-games of 360 graden films. Nog een stap verder is Augmented Reality, waarbij de VR-bril is uitgerust met camera’s zodat je de echte wereld op het scherm te zien krijgt. Software kan over deze echte beelden virtuele beelden plaatsen, waardoor de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. Een goed voorbeeld van Augmented Reality toepassingen is Google Glass, dat overigens geen succes is geworden.

Ook zijn er veel applicaties voor Android die gebruikmaken van Virtual Reality en Augmented Reality. Een van de bekendste voorbeelden is Pokémon GO, waarbij je in de echte wereld moet rondlopen om virtuele Pokémon te vangen. De populaire game heeft een grote fanbase en ontvangt nog regelmatig software-updates. De afgelopen jaren zijn er tientallen andere VR-games uitgebracht in de Google Play Store, maar virtual reality op Android is niet alleen goed voor games. Zo kun je bijvoorbeeld met de VR Media Player beelden bekijken die zijn gemaakt met een 360 graden camera. Je richt je smartphone simpelweg naar links/rechts/boven/onder om rond te kijken in een 360 graden video of foto. Ook camera-apps maken gebruik van Augmented Reality. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om live verkeersborden of menu’s te vertalen wanneer je de camera van je smartphone hierop richt en kennen we allemaal de gezichtsfilters die je kunt activeren tijdens het videobellen.

Waar gebruiken jullie virtual of augmented reality voor en denken jullie dat we deze technologie in de toekomst dagelijks gaan gebruiken?