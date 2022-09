Persfoto’s Tonen OnePlus Nord Watch

Berichten over een tweede OnePlus-smartwatch gaan al even rond en nu is de smartwatch te zien op persfoto’s. In tegenstelling tot de OnePlus Watch heeft de OnePlus Nord Watch een vierkant scherm. De Nord Watch zal echter in twee verschillende formaten op de markt verschijnen. Naast een vierkant model komt er ook een model met een rond scherm.

Nu de eerste persfoto’s van de OnePlus Nord Watch zijn opgedoken lijkt de lancering van de smartwatch niet ver weg meer. Volgens de laatste geruchten verschijnen er vijf varianten op de markt, in twee verschillende modellen. Drie krijgen een rond scherm en twee een vierkant scherm. De ronde modellen hebben een resolutie van 240 x 240 pixels en 390 x 390 pixels. Het vierkante model heeft een resolutie van 280 x 240 pixels en 368 x 448 pixels.

Naar verwachting beschikt de OnePlus Nord Watch over GPS-ondersteuning en zal de adviesprijs rond de 60 euro uitkomen. We weten nog niet wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

