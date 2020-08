OnePlus Werkt Aan Eigen Smartwatch

Er zijn aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de Chinese fabrikant OnePlus werkt aan een eigen smartwatch met de naam OnePlus Watch. Een paar jaar geleden liet topman Carl Pei nog weten dat plannen voor een smartwatch in de ijskast waren gezet, omdat het bedrijf zich volledig wilde focussen op smartphones.

OnePlus heeft zelf nog niks laten weten over de komst van een smartwatch, maar bij de Infocomm Media Development Authority, een telecomautoriteit in Singapore, zijn verwijzingen verschenen naar de komst van een OnePlus Watch. Naast de certificering zijn verder nog geen details van de OnePlus Watch opgedoken. Wel weten we dat de smartwatch modelnummer W301GB heeft gekregen.

Volgens een bron van TechRadar werkt OnePlus al minimaal een jaar aan een smartwatch. Ook deze bron kan echter nog geen specificaties delen.

OnePlus lijkt langzaam meer verschillende apparaten op de markt te willen brengen. Want naast smartphones heeft OnePlus inmiddels ook draadloze oordopjes en een televisie op de markt gebracht. We verwachten dat er een redelijk grote vraag is naar een OnePlus smartwatch, omdat de fabrikant een trouwe fanbase heeft.

