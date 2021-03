Review Realme 7i (global): Uitgebreide Smartphone Met Grote Accu Voor Weinig Geld

Realme is een relatief nieuw merk die in 2018 voor het eerst een smartphone op de markt bracht. Realme heeft echter wel veel ervaring, omdat het merk is opgezet door BKK Electronics. Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor merken als OnePlus, Oppo en Vivo. Het is daarom ook niet gek dat Realme in een korte tijd een bekende speler op de smartphonemarkt is geworden. In deze review kijken wij naar de Realme 7i (global), een budget-smartphone die in Nederland verkrijgbaar is voor slechts 159,99 euro.

Inhoud

De Realme 7i (global) komt in een gele doos samen met een witte 18W adapter, een witte USB-C kabel, een SIM-kaart tool en wat papierwerk. De smartphone is in twee kleuren uitgebracht. Wij hebben de Realme 7i (global) in de kleur Victory Blue ontvangen.

Design

De Realme 7i is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De reguliere Realme 7i is uitgebracht in Azië, terwijl de Realme 7i (global) in Nederland en andere Europese landen verkrijgbaar is. Alhoewel de namen van de toestellen anders doen vermoeden lijken de smartphones totaal niet op elkaar.

De Realme 7i (global) heeft een mooi 6,5-inch scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera. Onder het scherm zit een kleine kin. De behuizing is gemaakt van plastic, net als de power- en volume-knoppen. Een plastic behuizing is te verwachten bij een toestel in deze prijsklasse en brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Zo is een plastic behuizing een stuk lichter dan een behuizing van metaal of glas en breekt een plastic behuizing minder snel wanneer je de smartphone laat vallen. Wel voelt de smartphone hierdoor wat goedkoper aan, wat vooral merkbaar is bij het indrukken van de knoppen aan de zijkant, die wat luider klikken dan de knoppen op de meeste duurdere toestellen.

De behuizing heeft de kleur Victory Blue, wat ik persoonlijk een mooie kleur vind. Kleine lijntjes die in een v-vorm bij elkaar komen zorgen ervoor dat de kleuren veranderen wanneer het licht van een andere richting op de behuizing valt. Dit geeft de smartphone een unieke en luxere uitstraling.

Achterop vinden we een vingerafdrukscanner en een vierkante camera-module. Deze camera-module steekt vrijwel niet uit de behuizing, wat bij de meeste smartphones wel het geval is. Deze “minimalistische” camera geeft de Realme 7i (global) een mooie strakke uitstraling.

Onderop zien we een USB-C poort om de accu mee op te laden en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Steeds meer fabrikanten kiezen er voor om de 3.5mm aansluiting achterwege te laten, maar persoonlijk zie ik deze aansluiting graag terug op mijn smartphone. Dit is dus een pluspunt. Ook vinden we onderop de speaker. Deze speaker kan erg hard, maar een stereo-speaker voor een betere “dolby surround sound” ervaring ontbreekt.

Specificaties en functies

De Realme 7i (global) kan uiteraard niet concurreren met de dure high-end toestellen van tegenwoordig, maar voor een toestel in deze prijsklasse is de Realme 7i (global) een zeer complete smartphone. Wij hebben alle specificaties hieronder even op een rijtje gezet.

Scherm: 6,5-inch LCD-scherm (720 x 1600 pixels)

Processor: MediaTek Helio G85 octa-core processor

Werkgeheugen: 4GB

Opslagruimte: 64GB (uit te breiden met microSD-kaart)

Camera: 8MP selfie-camera + driedubbele rear-camera met 48MP f/1.8, 26mm hoofdlens, 8MP f/2.3, 16mm ultragroothoeklens en 2MP f/2.4 macrolens

Accu: 6000 mAh (18W snelladen)

Android: Android 10 met Realme UI

Afmetingen: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm (208 gram)

Extra’s: vingerafdrukscanner, dualSIM-ondersteuning

Iedereen wil natuurlijk de krachtigste Snapdragon-processor met zoveel mogelijk werkgeheugen in zijn smartphone, maar na de Realme 7i (global) zo’n twee weken te hebben gebruikt kan ik zeggen dat de Helio G85-chipset met 4GB RAM goed genoeg is voor alledaagse gebruik. Het scrollen van webpagina’s werkt vloeiend en ook het spelen van spellen als Xenowerk werkt vlot en zonder haperingen. Met 4GB werkgeheugen kun je wat minder applicaties tegelijk openen, maar standaard apps zoals Chrome en YouTube kun je zonder problemen naast elkaar draaien. 64GB opslagruimte is niet voor iedereen genoeg, vooral als je veel spellen installeert en veel foto’s maakt. De Realme 7i (global) heeft echter een microSD-kaart aansluiting, waarmee je de opslagruimte eenvoudig kunt uitbreiden met een microSD-kaartje.

Accu

De Realmi 7i (global) is uitgerust met een 6000 mAh accu. Dit is uitzonderlijk groot voor een smartphone. De meeste smartphones hebben namelijk een accu met een capaciteit van rond de 4000 mAh. Dankzij de extra grote accu kun je zonder problemen twee dagen vooruit zonder de smartphone opnieuw aan de lader te hangen. Uiteraard gaat de accu sneller leeg als je uren lang zit te gamen, maar bij normaal gebruik moet twee dagen geen probleem zijn. Ondanks dat de accu groter is dan gemiddeld is de Realme 7i (global) niet overdreven zwaar of dik. De behuizing is 9.8mm dik en de smartphone weegt 208 gram.

Camera

De Realme 7i (global) heeft achterop een driedubbele camera. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Met de hoofdcamera maak je bij daglicht mooie foto’s met een hoge resolutie. Hierdoor is het mogelijk om achteraf in te zoomen zonder al te veel kwaliteitsverlies. In donkere omgevingen zien we de kwaliteit van foto’s wel wat achteruit gaan omdat er meer ruis zichtbaar is.

De groothoeklens is handig als je groepfoto’s wilt maken of gewoon meer in beeld wilt krijgen. Wel is de resolutie van deze lens wat aan de lage kant, waardoor de meeste mensen gewoon waarschijnlijk altijd de 48MP hoofdlens zullen gebruiken. De derde lens is een 2MP macrolens, waarmee je van heel dichtbij foto’s kunt maken van bijvoorbeeld bloemen of insecten. Dit klinkt leuk, maar vanwege de lage 2MP resolutie is dit meer een gimmick dan een handige tool.







Realme UI

Net als bijna alle andere merken installeert Realme een eigen schil over Android. Deze schil heet Realme UI en brengt een aantal aanpassingen met zich mee. Het gaat voornamelijk om eigen animaties en eigen icoontjes in het instellingen-menu. De rest komt grotendeels overeen met het uiterlijk van stock Android. Wel zien we aan de zijkant van het startscherm een “slimme zijbalk”. Deze zijbalk kun je openen met een veegbeweging aan de zijkant van het scherm, waarna je snel veelgebruikte functies en applicaties kunt openen. Je kunt de inhoud van deze zijbalk zelf wijzigen.

Ook kun je in de instellingen van de smartphone eenvoudig details van de interface wijzigen. Zo kun je de stijl van de icoontjes aanpassen, het app-overzicht veranderen, meer informatie in de statusbalk toevoegen of de animatiesnelheid wijzigen. Dus mocht je niet tevreden zijn met de standaard instellingen, dan kun je een aantal details van de interface handmatig naar eigen smaak aanpassen.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Realme 7i (global) is een ideale smartphone voor mensen met een kleiner budget. De Realme 7i (global) heeft een groot scherm, een lange accuduur en is dankzij extra’s zoals een microSD-kaart aansluiting en een 3,5mm koptelefoonaansluiting een zeer complete smartphone.

De Realme 7i (global) heeft niet de beste camera, maar voor een toestel in deze prijsklasse is de camera ook niet slecht. De hoofdcamera is prima, maar de extra lenzen voegen niet veel toe. De Realme 7i (global) draait soepel en is goed in staat om de meeste games te draaien. Tenzij je echt een power-user bent zul je niet al te veel last hebben van vertragingen.

Uiteraard zie je bij een budget-toestel altijd wat beperkingen. In dit geval heeft de smartphone een plastic behuizing, geen stereo-speakers en beperkte opslagruimte. Ook heeft de Realme 7i (global) een iets grotere kin onder het scherm dan smartphones in een hogere prijsklasse en heeft het scherm geen hoge verversingssnelheid. Als we de Realme 7i (global) echter vergelijken met toestellen in dezelfde prijsklasse dan valt er weinig te klagen.

Voordelen

– Lange accuduur

– Prima 48MP hoofdlens

– Uitbreidbare opslagruimte

– 3.5mm koptelefoonaansluiting

– Aantrekkelijke adviesprijs

Nadelen

– Groothoeklens en macrolens brengen geen grote meerwaarde met zich mee

– Een wat grotere kin onder het scherm

De Realme 7i (global) is nu in Nederland verkrijgbaar via de Volksshop voor slechts 159,99 euro.