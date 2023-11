HMD Introduceert Nokia Clarity Earbuds 2+ Voor 80 Euro

HMD Global heeft een nieuw setje draadloze oordopjes onder de Nokia-merknaam op de markt gebracht. De Clarity Earbuds 2+ krijgt een adviesprijs mee van 80 euro. De oordopjes hebben onder andere ondersteuning voor actieve noisecancelling.

De Nokia Clarity Earbuds 2+ is 10 euro voordeliger dan de Clarity Earbuds 2 Pro, maar beide oordopjes komen qua specificaties grotendeels overeen. De Clarity Earbuds 2+ heeft een accuduur van 7 uur. In combinatie met de meegeleverde oplaadcase kun je 35 uur naar muziek luisteren met actieve noisecancelling ingeschakeld. Deze oplaadcase kun je opladen via USB-C, maar er is ook ondersteuning voor draadloos opladen.

De oordopjes maken verbinding via Bluetooth 5.2 en de behuizing heeft een IPX4-rating gekregen. Hierdoor zijn de oordopjes spatwaterdicht. De Nokia Clarity Earbuds 2+ is verkrijgbaar in de kleuren roze, paars en grijs.

via [tweakers]