OnePlus Buds Pro 2 Officieel Aangekondigd Voor 179 Euro

OnePlus heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De OnePlus Buds Pro 2 zijn premium oordopjes met spatial audio, dual drivers en Fast Pair-ondersteuning. De Buds Pro 2 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro.

OnePlus heeft de OnePlus Buds Pro 2 samen met de OnePlus 11 en OnePlus Pad aangekondigd. De nieuwe oordopjes zijn uitgerust met dubbele drivers, namelijk een 11mm woofer voor het basgeluid en een 6mm tweeter die moet zorgen voor een helder stemgeluid. Een speciaal koepel- en randontwerp moet de verbinding tussen lage, midden en hoge frequenties verbeteren. Daarnaast zorgt spatial audio, een functie die is toegevoegd aan Android 13, ervoor alsof het lijkt dat klanken uit verschillende richtingen komen.

Fast Pair en multipoint zorgen ervoor dat je de oordopjes snel kunt verbinden met meerdere apparaten tegelijk. De accu van de oordopjes gaat tot 9 uur mee. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 39 uur naar muziek luisteren. De oordopjes hebben een IP54-certificering en maken verbinding via bluetooth 5.3. De OnePlus Buds Pro 2 is vanaf 16 februari verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen voor 179 euro.