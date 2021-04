Winst Van Samsung Met 44% Gestegen Dankzij Succes Galaxy S21

Samsung heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van 44 procent in de operationele winst genoteerd. Deze grote stijging is mede te danken aan de succesvolle verkoop van de Galaxy S21-serie.

Samsung heeft de verkoopcijfers van het eerste kwartaal van 2021 gedeeld. Deze cijfers tonen een 44 procent hogere operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar kreeg Samsung net als veel andere bedrijven te maken met de coronacrisis, waardoor de vraag naar dure smartphones flink daalde. Inmiddels lijken consumenten langzaamaan weer meer geld uit te geven voor smartphones, want de Galaxy S21-serie doet het goed.

Samsung noteerde het afgelopen kwartaal een totale winst van 8,3 miljard dollar. Ongeveer 3,5 miljard van deze winst is te danken aan de smartphonedivisie. De totale verkoop van Samsung-smartphones is met 17,48 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder.

via [AW]