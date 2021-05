Motorola Moto G20 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Motorola heeft vorige maand de Moto G20 aangekondigd. De Motorola Moto G20 is een budget-smartphone met een 90Hz-scherm, een 5.000 mAh accu en een vierdubbele camera. De smartphones is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar voor 149,99 euro.

De Motorola Moto G20 beschikt over een 6,5-inch HD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Unisoc T700-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een fysieke Google Assistent-knop, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait op Android 11 en is verkrijgbaar in de kleuren Breeze Blue en Flamingo bij websites als Bol.com en Belsimpel.