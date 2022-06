Huawei GT 3 Pro Smartwatch: Snel Overzicht

De GT3 PRO werd onlangs gelanceerd als een nieuw product voor in de GT-serie van de Chinese techgigant Huawei. Het toestel heeft een ultralange accuduur en beschikt over sport- en gezondheidsfuncties. Het apparaat wordt gezien als een van de keuzes voor consumenten die een premium smartwatch zoeken.

Het toestel heeft een high-end design en zit boordevol krachtige sensoren. Ook heeft de GT3 Pro een compleet nieuwe en verbeterde sportmodus. Het toestel draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS. Het horloge heeft duidelijk alle uitstekende genen van de GT-serie geërfd.

Specificaties van Huawei GT3 PRO

Uiterlijk & Ontwerp:

De Huawei GT3 PRO is verkrijgbaar in twee hoogwaardige materialen, titanium en keramiek. De titanium uitvoering van het horloge heeft een futuristische uitstraling. Het horloge heeft een helder en scherp 1,43-inch AMOLED-scherm. De schermresolutie is 466 × 466 pixels.

De klassieke kroon:

De Huawei GT3 PRO heeft een 3D-roterend kroonontwerp. De kroon heeft een fijn getand patroonontwerp dat niet alleen de oude klassieke kroon weer tot leven brengt, maar ook een operationele functie heeft. Met de roterende kroon kun je namelijk nauwkeuriger de interface bedienen dan met je vinger op het touchscreen.

De ECG-sensor:

De Chinese versie van de Huawei GT3 PRO is uitgerust met een ECG-sensor die zeer nauwkeurige ECG-resultaten kan leveren. De ECG-sensor kan de informatie binnen een korte tijdspanne vastleggen.

Als je je ECG wilt meten, druk je gewoon op de speciale ECG-knop. Het apparaat synchroniseert de informatierecords automatisch met de mobiele telefoon.

Polsbandjes:

De titanium-editie van de Huawei GT3 PRO biedt een verscheidenheid aan riemopties voor alle verschillende scenario’s. De gebruikers hebben ook de mogelijkheid om een ​​band te gebruiken die is gemaakt van dezelfde materialen als de behuizing, waardoor de smartwatch een meer klassieke en stevige uitstraling krijgt.

Smart Life-assistent:

De Huawei GT3 PRO brengt een rijk applicatie-ecosysteem met zich mee dankzij Huawei’s eigen app-store. Het is lang niet zo groot als Google’s Play Store, maar er zijn inmiddels apps te vinden voor vrijwel elke situatie. Terwijl je via Bluetooth met de smartphone bent verbonden, kun je oproepen beantwoorden door je pols op te heffen, en teksten kunnen ook gemakkelijk worden gelezen zonder de smartphone te gebruiken.

Opladen en batterijduur:

De Huawei GT3 PRO kun je draadloos opladen. Dit kun je onder andere doen via de reverse charging-functie van Huawei’s vlaggenschip-smartphones. De batterij van de titanium-editie gaat bij normaal gebruik 14 dagen mee terwijl de keramische variant 7 dagen meegaat.

Sportmodus:

De Huawei GT3 PRO is uitgerust met een uitstekende en verbeterde sportmodus. Het horloge is waterdicht en heeft nauwkeurige positioneringsmogelijkheden dankzij de ondersteuning voor GPS, Beidou, GLONASS, Galileo en QZSS. Door de vijf satellietsystemen te combineren kan de smartwatch de positionering beter berekenen.

CONCLUSIE

De Huawei GT3 PRO is een eersteklas vlaggenschip-smartwatch die vol zit met een groot aantal krachtige functies en verschillende sensoren die nauwkeurige informatie en gegevens leveren.

Terwijl de GT3 Pro is verbonden met een Huawei-apparaat, kan de smartwatch de functie van een intelligente spraakassistent realiseren om een ​​snelle en interactieve ervaring te bereiken.

Huawei watch GT 3 Pro biedt zeer uitgebreide functies, ondersteunt het afspelen van muziek en meer. Koop het dus vandaag nog.