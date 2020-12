10 Miljoen Huawei-smartphones Draaien Op EMUI 11 Zonder Google-diensten

De Chinese fabrikant Huawei claimt dat momenteel 10 miljoen toestellen draaien op EMUI 11 zonder Google-diensten. Huawei begon ongeveer een maand geleden met de uitrol van de Android-schil.

EMUI 11 is gebaseerd op Android 10 en moet het vanwege Amerikaanse sancties doen zonder Google Mobile Services. Op Chinese media heeft Huawei bekendgemaakt dat de nieuwste versie van de schil nu op 10 miljoen toestellen is geïnstalleerd. Huawei begon begin november met de distributie van EMUI 11 naar Chinese gebruikers. In december en de daarop volgende maanden rolt EMUI 11 ook in andere landen uit.

EMUI 11 is mogelijk de laatste versie van Huawei’s Android-schil. Huawei werkt namelijk aan een eigen besturingssysteem, genaamd HarmonyOS. Huawei wil dit besturingssysteem volgens de laatste berichten volgend jaar uitrollen naar bestaande en nieuwe smartphones.

via [tweakers]