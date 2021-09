JBL Introduceert Drie Nieuwe Draadloze Oordopjes En Nieuwe Speaker

JBL heeft deze week een aantal nieuwe audio producten aangekondigd. Het merk heeft drie nieuwe draadloze oordopjes en de bluetoothspeaker Flip 6 gepresenteerd. Alle drie de oordopjes hebben ANC-ondersteuning. Prijzen variëren van 99 euro tot 179 euro.

De JBL Reflect Flow PRO zijn nieuwe high-end oordopjes die geschikt zijn om mee te sporten. Zo hebben de oordopjes een pasvorm die moet zorgen dat de oordopjes tijdens het sporten goed blijven zitten en is de behuizing IP68-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de oordopjes waterdicht zijn. Volgens JBL is de Reflect Flow Pro zelfs bestand tegen zoutwater.

De oordopjes hebben 6,8mm-drivers en zijn uitgerust met zes microfoons die onder andere worden gebruikt voor adaptive noisecancelling. In combinatie met de oplaadcase kun je tot wel 30 uur naar muziek luisteren. De Reflect Flow PRO heeft ondersteuning voor draadloos Qi-opladen, Bluetooth 5.0, Google Fast Pair en Dual Connect + Sync. De oordopjes zijn vanaf deze maand op de website van JBL verkrijgbaar voor 179 euro in de kleuren zwart, blauw, wit en roze.

JBL heeft ook de wat voordeligere oordopjes JBL Tune 230NC aangekondigd. De Tune 230NC heeft 5,8mm-drivers en vier microfoons voor de ANC. De oordopjes hebben een opmerkelijk lange accuduur van maximaal 40 uur. De oordopjes zijn met een IPX4-certificering zweetbestendig en hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.2, Smart Ambient, Fast Pair en Dual Connect + Sync. De JBL Tune 230NC is vanaf 1 oktober verkrijgbaar voor 99 euro in de kleuren zwart, wit, blauw en beige.

Als laatste heeft JBL de Tune 130NC toegevoegd aan het assortiment. Deze oordopjes zijn grotendeels gelijk aan de Tune 230NC, maar de Tune 130NC heeft 10mm drivers en een platter design. De Tune 130NC kost ook 99 euro en is vanaf 1 oktober verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw.

JBL heeft ook een nieuwe speaker uitgebracht. De JBL Flip 6 is de opvolger van de Flip 5 en is vanaf november verkrijgbaar voor 139 euro. De Flip 6 heeft nu een behuizing die zowel waterdicht als stofdicht is. Ook heeft de speaker nu ondersteuning voor Bluetooth 5.1, in plaats van Bluetooth 4.2 op de Flip 5. Intern is de Flip 6 uitgerust met een dubbele passieve radiator, een racetrackvormige woofer en een aparte tweeter. Je kunt tot 12 uur naar muziek luisteren op één acculading.

