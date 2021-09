YouTube Music Telt Nu 50 Miljoen Abonnees

YouTube Music heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De dienst telt nu meer dan 50 miljoen abonnees. Deze mijlpaal is sneller bereikt dan verwacht. Vooral in opkomende markten heeft de dienst veel nieuwe abonnees gekregen.

De betaalde diensten van YouTube, YouTube Premium en YouTube Music, zijn samen goed voor 50 miljoen abonnees. YouTube Music is momenteel de snelst groeiende betaalde muziekdienst en heeft nu een marktaandeel van 8 procent. Concurrent Spotify is nog steeds veruit de grootste muziekdienst. In april van dit jaar telde Spotify 158 miljoen betaalde gebruikers.

Google laat weten dat de dienst momenteel vooral succesvol is in groeimarkten. Hier weet Google gratis gebruikers te overtuigen om tegen een betaling de advertenties weg te halen en ook offline toegang te krijgen. YouTube Music groeit nu sneller dan de verwachtingen.

Betalen jullie ook voor YouTube Music en YouTube Premium? Of is de gratis YouTube voor jullie voldoende?

