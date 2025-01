JBL Introduceert JBL Horizon 3-wekkerradio

JBL heeft deze maand verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder een nieuwe wekkerradio. De JBL Horizon 3 is ontworpen om je slaapritme te verbeteren, aldus een persbericht van de fabrikant.

De JBL Horizon 3 heeft een strak en stijlvol ontwerp dat goed staat in elke slaapkamer. De wekkerradio beschikt over aanpasbare verlichting, twee 1.5-inch full-range speakers en dubbele passieve radiatoren, die de ruimte vullen met diepe, rijke audio. Ook heeft de radio ondersteuning voor Auracast en Bluetooth 5.3, zodat je eenvoudig een verbinding kunt maken met je smartphone of JBL- en Harman Auracast-apparaten.

Met behulp van de JBL One-app kun je eenvoudig de alarmen, equalizer en verlichting aanpassen. Het handmatig bedienen van de JBL Horizon 3 kan via verschillende knoppen, inclusief een grote draaiknop, aan de bovenzijde van de wekkerradio. De JBL Horizon 3 verschijnt in mei op de markt in de kleuren grijs en zwart voor een adviesprijs van €139,99.