Samsung Galaxy Watch 3 Ontvangt Galaxy Watch 4-functies

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy Watch 3. De update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee die we kennen van de Galaxy Watch 4. De Galaxy Watch Active 2 ontvangt dezelfde update.

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 3 kunnen na de nieuwste software-update gebruikmaken van een aantal interessante toevoegingen. Ten eerste krijgt de smartwatch een aantal nieuwe wijzerplaten die we kennen van de Galaxy Watch 4. Ook is de widget voor groepsuitdagingen toegevoegd, waarmee je vrienden kunt uitdagen om als eerste een stappendoel te bereiken.

Ook kun je in de instellingen nu de ‘Hoge gevoeligheid‘ voor valdetectie aanzetten. Met de hogere gevoeligheid kan de Galaxy Watch 3 meer vallen detecteren. Deze functie is voornamelijk bedoeld voor mensen met een hogere valrisico.

De firmwareversie ‘R8x0CCU1CUK2‘ voor de Samsung Galaxy Watch 3 is 50MB groot en kun je installeren via de Galaxy Wear-app. Een update met dezelfde functies is in Nederland en België nu ook beschikbaar voor de Galaxy Watch Active 2.

via [AW]