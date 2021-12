“Google Pixel 6 Heeft Last Van Signaalproblemen”

Via verschillende social media websites duiken berichten op van Google Pixel 6-gebruikers die klagen over signaalproblemen. Het bereik valt bij deze gebruikers op willekeurige momenten weg en er is nog geen oplossing gevonden.

Onder andere op Reddit en het Pixel-forum duiken berichten op over een probleem met het gsm-signaal van de Google Pixel 6. Gebruikers over de hele wereld melden dat ze op willekeurige momenten geen bereik meer hebben. Een oorzaak voor dit probleem is nog niet gevonden en een definitieve oplossing is er ook nog niet. Sommige gebruikers melden dat ze van Google een nieuwe Pixel 6 hebben ontvangen, maar bij sommige mensen houden de signaalproblemen aan. Bij andere gebruikers lijkt het aanvragen van een nieuwe simkaart bij hun telefoonoperator de oplossing.

Om de signaalproblemen te beperken kan het uitzetten van de Adaptive Connectivity Services werken. Dit kun je doen in de instellingen van de smartphone. Zoek in de instellingen naar “Adaptive Connectivity Services“, kies vervolgens “Uitzetten” en klik op “App uitzetten”.

Een echte duidelijke oplossing is echter nog niet gevonden, maar waarschijnlijk kan Google met een software-update het probleem permanent verhelpen. Google heeft nog niet gereageerd op de klachten, waardoor we niet weten wanneer we een dergelijke update kunnen verwachten.

via [AW]