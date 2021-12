Huawei-smartphones Met Harmony OS Komen In 2022 Naar Europa

Vanwege de Amerikaanse sancties, die voor grote beperkingen zorgen bij Huawei, horen we de laatste tijd weinig van deze Chinese fabrikant. Daar komt volgend jaar echter verandering in. Huawei zou namelijk van plan zijn om in 2022 meerdere smartphones in Europa op de markt te brengen. Deze toestellen draaien waarschijnlijk op Huawei’s eigen besturingssysteem.

Huawei heeft veel last van de Amerikaanse sancties. De fabrikant mag op zijn smartphones namelijk niet meer gebruikmaken van de Google-diensten. Hierdoor ontbreken applicaties zoals de Google Play Store, Gmail, YouTube, Maps, etc. Zonder deze diensten zijn de smartphones van Huawei buiten China een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Huawei lijkt echter nog niet op te geven. Derek Yu van Huawei heeft tegenover Adevarul namelijk laten weten dat Huawei’s eigen besturingssysteem Harmony OS in 2022 naar Europa komt. Ook heeft Derek Yu aangegeven dat de fabrikant volgend jaar een nieuwe Mate en een nieuwe vouwbare Huawei-smartphone zal uitbrengen. Het nieuws over een nieuwe Mate-smartphone is opvallend, want Huawei heeft het afgelopen jaar de Mate-serie overgeslagen, waardoor er geruchten ontstonden over het einde van deze serie.

Smartphones met Harmony OS zijn eerder al uitgebracht, maar deze toestellen zijn momenteel alleen te vinden in thuisland China. In 2022 komt daar dus verandering in en kunnen wij ook in het westen kennismaken met dit nieuwe besturingssysteem. Vermoedelijk krijgen we tijdens het Mobile World Congress, dat eind februari zal plaatsvinden, meer te horen over Huawei’s plannen.

via [AW]