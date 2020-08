Samsung Galaxy Watch 3 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Galaxy Watch 3 draait net als zijn voorganger op Tizen en is opnieuw uitgerust met een draairing rondom het scherm. Er verschijnen twee uitvoeringen op de markt.

De Galaxy Watch 3 is verkrijgbaar met een 41mm behuizing en met een 45mm behuizing. Daarnaast kun je kiezen tussen een WiFi-model en een 4G-model. De smartwatch draait op Tizen OS en is daarom te gebruiken met zowel Android als iOS. De Galaxy Watch 3 kan beter fitness-activiteiten bijhouden dan zijn voorganger en er zal later dit jaar een functie worden toegevoegd om de zuurstofsaturatie en bloeddruk van de gebruiker te meten. Ook kun je een hartfilmpje laten maken.

Het 41mm-model heeft een 1,2-inch scherm en een 247 mAh accu. Het 45mm-model heeft een 1,4-inch scherm en een 340 mAh accu. Intern vinden we 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte. De Galaxy Watch 3 is vanaf 7 augustus verkrijgbaar in de kleuren Mystic Silver, Mystic Bronze en Mystic Black voor 429 euro (41mm) en 459 euro (45mm).