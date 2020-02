Dit Zijn De Nieuwe Functies Van Android 11

Google heeft de eerste versie van Android 11 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Dankzij de eerste preview weten wij welke nieuwe functies we straks mogen verwachten. Hieronder hebben we ze even op een rijtje gezet.

Google rolt voor de lancering van een nieuwe Android-update altijd eerst zogeheten ‘Developer Previews’ uit. Beta-testers en ontwikkelaars kunnen dankzij deze previews de nieuwste versie alvast bekijken om zo eventueel problemen en bugs te melden en hun applicaties geschikt te maken voor de nieuwste versie van Android. Dankzij de Developer Preview van Android 11 weten we waar Google de laatste maanden mee bezig is geweest.

Chat-app bubbels

Allereerst werkt Google aan zogeheten “bubbels”. Dit is een api waarmee ontwikkelaars een chatbubbel op je homescreen kunnen tonen wanneer je een bericht hebt ontvangen. Door op de chatbubbel te tikken kun je direct een reactie schrijven en versturen zonder de app te openen.

Uitgebreidere donkere modus

De volledige donkere modus die Google in Android 10 introduceerde is nu verder uitbreidt. Zo is het straks namelijk mogelijk om een donkere modus in te plannen. Zo kun je aangeven dat je het donkere thema wil activeren bij zonsondergang of op een specifiek tijdstip.

Meer privacy-functies

De privacy van smartphonegebruikers is altijd een veelbesproken onderwerp en daarom heeft Google in Android 10 veel meer controle gegeven over de permissies van apps. Wanneer een app bepaalde permissies nodig heeft kun je zelf aangegeven of je dit wil toelaten of blokkeren. In Android 11 komt daar een extra optie bij, je krijgt namelijk de mogelijkheid om apps slechts één keer een permissie te geven. Met een ‘eenmalige permissie’ kun je bijvoorbeeld aangeven dat WhatsApp één keer je microfoon mag gebruiken om een audiobericht te sturen, waarna deze permissie automatisch weer zal worden ingetrokken.

Ook achter de schermen werkt Google ook aan een betere bescherming van de privacy van gebruikers. Zo krijgt Android ‘Scoped Storage’, waarbij iedere app zijn afgesloten omgeving krijgt, waar het enkel toegang heeft tot gegevens die voor die specifieke app relevant zijn. Google introduceerde dit al in Android 10, maar in Android 11 kunnen gebruikers zelf aangeven hoeveel toegang tot data een app krijgt.

Eenvoudig schermopnames maken

Android 11 krijgt ook een functie waarmee je snel een schermopname kunt maken. Er is een nieuwe knop geplaatst in het snelle instellingen-paneel, waarmee je direct een schermopname kunt starten. Een dergelijke functie is op sommige smartphones al aanwezig, maar deze hebben fabrikanten zelf in hun eigen software-schil toegevoegd. Vanaf Android 11 zit de schermopname-tool dus ook ingebouwd in stock-Android.

Overige wijzigingen

Uiteraard werkt Google nog aan veel meer kleine wijzigingen. Zo is er bijvoorbeeld ondersteuning toegevoegd voor gebogen schermen. Hierdoor gaan applicaties beter om met de gebogen schermranden. Ook zal Bluetooth niet worden uitgeschakeld wanneer je je smartphone in vliegtuigmodus zet en kun je notificaties uitschakelen als je aan het filmen bent. Kortom, een hoop leuks om naar uit te kijken.

Er kan overigens nog veel veranderen. Zo kan Google de komende maanden functies schrappen of juist toevoegen. We verwachten dat de definitieve release van Android 11 in augustus of september zal plaatsvinden.

via [androidplanet]