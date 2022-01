Opvouwbare Huawei P50 Pocket Nu In Nederland Verkrijgbaar

Huawei heeft de opvouwbare Huawei P50 Pocket uitgebracht op de Nederlandse markt. Huawei introduceerde de concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 3 in december en de smartphone ligt nu in Nederland in de winkels voor een flinke adviesprijs van maar liefst 1600 euro.

De Huawei P50 Pocket is een opvouwbare smartphone met een clamshell design, die moet gaan concurreren met de Galaxy Z Flip 3 van Samsung en de Razr van Motorola. De Huawei P50 Pocket beschikt over een 6,9-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2790 x 1188 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor met 4G-modem, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen, een 10,7MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 40MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens die ook als macrolens te gebruiken is en een 2MP “superspectrum”. Met de superspectrum kun je controleren of je je make-up goed hebt verwijderd en je zonnebrandcrème correct hebt aangebracht. Achterop vinden we nog een 1,04-inch scherm met een resolutie van 340 x 340 pixels. Dit scherm kun je gebruiken voor het maken van selfies met de hoofdcamera of het lezen van notificaties.

De Huawei P50 Pocket is nu verkrijgbaar in de kleur Premium Gold voor een adviesprijs van 1599,99 euro. Dit is een flinke adviesprijs, helemaal als je bedenkt dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 bij Coolblue inmiddels verkrijgbaar is voor een vanaf prijs van slechts 803 euro. Ook ontbreken de Google-diensten op de Huawei P50 Pocket, waardoor gebruikers geen toegang hebben tot de Google Play Store, Maps, YouTube en andere diensten van Google.