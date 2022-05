Tijdelijke Cashback-actie Voor Samsung Galaxy A53 en Galaxy A52s

Samsung heeft een nieuwe cashback actie opgestart. Mensen die de Galaxy A53 of de iets oudere Galaxy A52s de komende dagen kopen ontvangen na het invullen van een formulier 50 euro cashback op hun rekening. Hierdoor haal je de Galaxy A52s al voor minder dan 300 euro in huis.

De Samsung Galaxy A53 en de iets oudere Galaxy A52s zijn uitstekende keuzes voor mensen die opzoek zijn naar een goede mid-range smartphone. Tussen 16 mei en 29 mei zijn beide smartphones 50 euro goedkoper dankzij een nieuwe cashback actie. Hierdoor betaal je voor de Galaxy A52s minder dan 300 euro en voor de Galaxy A53 iets meer dan 300 euro. Om gebruik te kunnen maken van de cashback actie moet je de smartphone wel kopen bij een deelnemend verkooppunt, zoals Coolblue, Bol.com of de officiële Samsung webwinkel. De cashback actie is ook geldig in combinatie met een abonnement.

Samsung introduceerde de Galaxy A53 afgelopen maart en dankzij de huidige actie kost de smartphone nu zo’n 330 euro. De Galaxy A53 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1280-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, stereo-speakers, dualSIM-ondersteuning, een waterdichte behuizing (ip67), een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Galaxy A52s is een paar maanden ouder en beschikt over een 6,5-inch 120Hz Super AMOLED-scherm, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een waterdichte behuizing (IP67), een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

via [droidapp]