Samsung Galaxy A53 Ontvangt Beveiligingsupdate Van April

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy A53. De update installeert de beveiligingspatch van april 2022 en brengt een aantal verbeteringen met zich mee. De update is inmiddels ook aangekomen bij de eerste Nederlandse gebruikers.

Mensen met een Samsung Galaxy A53 kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat er een nieuwe update klaarstaat. De update van april installeert de nieuwste beveiligingspatch die de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt. In de changelog staat ook dat er stabiliteitsverbeteringen voor de camera zijn doorgevoerd. Exacte details over deze verbeteringen geeft de changelog niet. Verder is de kans groot dat Samsung aan bugfixes en optimalisaties heeft gewerkt.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen tot weken duren voordat de update bij alle Galaxy A53 gebruikers is aangekomen. De eerst meldingen in Nederland zijn inmiddels al binnen.

