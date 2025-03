Samsung Galaxy S24- en S22-serie Ontvangen Maart-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Galaxy S24-serie en de Galaxy S22-serie. Het gaat om een beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van maart 2025 installeert. Dankzij deze update is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

De maart-update staat klaar voor zes smartphones van Samsung. Het gaat om de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S22, S22+ en S22 Ultra. De update is meer dan 400MB groot en bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in Android OS en Samsung’s One UI-schil. Dankzij deze patches ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. Afgaande op de changelog kan de update naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen, prestatieverbeteringen en bugfixes bevatten.

Samsung rolt de update in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone. Maak jij gebruik van een kleine databundel? Dan raden we je aan om eerst verbinding te maken met een WiFi-netwerk voordat je de update download.

via [droidapp]