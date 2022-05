Android tablets populairder dan ooit

Mocht u wel eens op zoek zijn gegaan naar een nieuwe tablet, dan bent u er waarschijnlijk ook snel achtergekomen dat een Android tablet vele malen goedkoper is dan een iPad. Nu is dat wel redelijk scheef, aangezien er Android tablets zijn die veel sneller zijn dan de meeste iPads.

Waarom zijn iPads duurder?

Één van de redenen dat iPad duurder zijn, is omdat u deels betaalt voor de naam. Kijk maar naar de iPhone, welke bijna altijd duurder is dan een soortgelijke Android smartphone, en naar MacBooks die voor de komst van de M1-chip ook een stuk duurder waren dan Windows-laptops.

Ook al heeft Apple modellen geïntroduceerd die goedkoper waren, zijn ze nu toch weer teruggegaan naar het verkopen van dure modellen. Mocht u toch liever een iPad hebben, dan kunt u altijd nog gebruik maken van een iPad aanbieding om zo toch nog wat geld over te houden.

Android tablets al te koop voor onder de €200

Als we kijken naar tablet aanbiedingen, dan zien we dat u voor onder de €200 al een goede tablet aan kunt schaffen. De Lenovo Tab M10 Plus is op dit moment te koop voor maar €159 (in de aanbieding). Natuurlijk is dit niet het nieuwste en snelste model, maar als u niet van plan bent om zware software te draaien dan kan een Tab M10 Plus zijn werk prima doen zonder problemen.

Wat kan een Android tablet niet dat een iPad wel kan?

Helemaal niets. Android tablets hebben ook een snelle processor, goede batterijduur, stevige bouw en veel opslagruimte. Mocht u wat taken willen uitvoeren die wel wat van uw tablet vragen, zoals het draaien van zware apps of games, dan moet u natuurlijk niet voor de goedkoopste Android tablet kiezen. Enkele voorbeelden van goede middenklasse Android tablets zijn:

Samsung Galaxy Tab A8

Lenovo Tab P11