Motorola Edge 20 en 20 Lite Ontvangen Beveiligingsupdate Van Mei

Motorola rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Lite. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch. De patch van mei 2022 dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Google brengt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit. Deze patches dichten kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem om te voorkomen dat kwaadaardige mensen of applicaties misbruik kunnen maken van deze kwetsbaarheden. De patch van mei komt nu binnen op de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Lite.

De nieuwste update is 62,5MB groot en brengt naast de veiligheidsverbeteringen verder geen nieuwe functies of veranderingen met zich mee. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]