Huawei Watch Fit 2: een horloge dat het waard is om te kopen

De Chinese techgigant Huawei heeft onlangs de smartwatch Huawei GT3 PRO gelanceerd, maar ook de Watch Fit 2 fitnesstracker. De nieuwe fitnesstracker is uitgerust met een groot scherm, meer stijlvolle polsband-opties, extra fitnessfuncties en de Bluetooth-beloptie.

Huawei Watch Fit 2: Belangrijkste specificaties

Maat: 42,9 mm

1,74-inch AMOLED-display

336 x 480 resolutie

Nieuwe bandstijlen inclusief leer, metaal en siliconen opties

Snelspansysteem

Levensduur batterij: 7-10 dagen, afhankelijk van gebruik

97 trainingsmodi

Bellen via Bluetooth en snel reageren op berichten

Muziek

Specificaties van Huawei Watch Fit 2

Weergave:

De Huawei Watch Fit beschikt over een 1,74-inch AMOLED-display met een resolutie van 336×480 pixels. Het scherm van het apparaat is een always on display (AOD). Hierdoor is het mogelijk om de tijd altijd op het scherm te tonen. Het is mogelijk om de wijzerplaten naar eigen smaak aan te passen en nieuwe wijzerplaten kunnen gedownload worden via de mobiele app. Het apparaat heeft een goeie aanraakgevoeligheid en een fysieke knop aan de rechterkant van de behuizing.

Ontwerp:

De Huawei Watch Fit 2 heeft een verfijnde stijl en is ontworpen voor de sportieve gebruiker. Zowel het fluorelastomeer als de gouden banden zorgen ervoor dat het apparaat er verbluffend mooi en stevig uitziet.

Er zijn talloze riemopties beschikbaar, maar als Watch Fit 2 voornamelijk gebruikt om mee te sporten, dan moet je voor de rubberen riem gaan. Het display toont mooie scherpe kleuren en de interface is eenvoudig te bedienen.

Gezondheidskenmerken:

De nieuwe Huawei Watch Fit 2 zit boordevol fitnessfuncties, zoals fitnessanimaties en spraakgestuurde opwarmingsoefeningen voor 7 veelvoorkomende trainingen, waaronder fietsen, hardlopen en zwemmen. Het apparaat is in staat om nauwkeurige statistieken over hardlopen te berekenen en weer te geven. De fitnesstracker toont meldingen om je te motiveren tijdens een van de 97 ondersteunde trainingen.

De Watch Fit 2 is ook uitgerust met een real-time hartslagmonitoringsysteem. De resultaten worden verkregen met behulp van een optische hartslagsensor. Ook wanneer je niet aan het trainen bent zal je gezondheid in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld via slaapmonitors en stresstrackers.

Batterijduur:

De Huawei Watch Fit 2 is uitgerust met een zeer krachtige batterij waarmee de wearable tot 10 dagen meegaat op een acculading. Ook wanneer je veel gebruikmaakt van alle gezondheidsmodi, sensoren en animaties gaat de accu lang mee.

Extra functies:

De Huawei Watch fit 2 is bovendien uitgerust met Bluetooth 5.2 en een GPS-ontvanger, zodat het horloge ook op zichzelf als tracker kan worden gebruikt. Je kunt je smartphone dus thuislaten tijdens een hardloop sessie.

Het apparaat kan ook bellen wanneer het is gekoppeld aan de smartphone, dankzij de microfoon en een luidspreker in het horloge. De behuizing heeft een 50 ATM-rating gekregen, wat wil zeggen dat de Watch Fit 2 waterdicht is tot een diepte van maximaal 50 meter

Conclusie

De Huawei Watch Fit 2 is echt een unieke combinatie van zowel stijl als functionaliteit. Het horloge heeft een lange accuduur van zo’n 10 dagen. Een lege accu is ook in een zeer korte tijd weer volledig opgeladen, zodat je weer snel de deur uit kan met je Watch Fit 2. Met de Huawei Watch Fit 2 kun je jaren vooruit.