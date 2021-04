Huawei Band 6 Officieel Aangekondigd

Huawei heeft deze week een nieuwe sporthorloge aangekondigd. De Huawei Band 6 heeft een 1,47-inch AMOLED-scherm en krijgt een adviesprijs mee van 59,99 euro.

De Huawei Band 6 is een fitnesstracker voor sportieve gebruikers die een horloge zoeken die ze de hele dag kunnen dragen. De Huawei Band 6 is verkrijgbaar in verschillende kleuren en moet twee weken meegaan op één acculading. Na slechts vijf minuten aan de lader gaat de Huawei Band 6 weer twee dagen mee. Net als de Honor Band 6 heeft het 1,47-inch AMOLED-scherm van de Huawei Band 6 een scherm/behuizingsratio van 64 procent. Het scherm heeft een resolutie van 196 x 368 pixel, wat neerkomt op 282 PPI.

De Huawei Band 6 is uitgerust met een hartslagmeter en een SPo2-bloedzuurstofmeter. Met behulp van deze sensoren kan de Huawei Band 6 de hartslag en de zuurstofgehalte in het bloed bijhouden. Ook kan het slimme horloge slaap- en stressmeting doen en de menstruatiecyclus bijhouden. Er zijn 95 trainingsmodi waar gebruikers uit kunnen kiezen. Ook krijg je inkomende notificaties te zien en kun je muziek bedienen.

De Huawei Band 6 weegt slechts 18 gram en is verkrijgbaar in de kleuren Graphite Black, Sakura Pink, Forest Green en Amber Sunrise. Je kunt de Huawei Band 6 nu bestellen, maar de wearable wordt op 22 april geleverd.

