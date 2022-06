Huawei Watch GT 3 Elite Samenvatting

De Huawei GT3 Elite-editie is een combinatie van zowel elegantie als sportieve eigenschappen. De Chinese techgigant Huawei staat er altijd om bekend de nieuwste technologie te introduceren binnen een fatsoenlijke en betaalbare prijsklasse.

De verbeteringen in de smartwatch zijn heel gemakkelijk te herkennen. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat dit apparaat opvalt tussen de concurrenten op de markt.

De Huawei GT3 is de enige lijn die is uitgerust met het HarmonyOS-besturingssysteem. De gebruikersinterface is heel erg bekend, maar het kleurenthema maakt het levendig en mooi.

Specificaties van Huawei GT3 Elite

Ontwerp:

De Huawei GT3 pro elite (Titanium editie) is qua design zeker indrukwekkend. De 46 mm-versie met een roestvrijstalen behuizing in combinatie met een gebogen AMOLED-display van 466 × 466 pixels zorgt ervoor dat de moderne smartwatch de look en feel van een klassiek polshorloge behoudt.

Dit alles wordt in stand gehouden door de roterende kroon die het gemakkelijk maakt om het horloge te bedienen met handschoenen aan. De kroon van het horloge geeft tactiele feedback wanneer je een handeling uitvoert.

Scherm:

De Huawei GT3 Elite-editie met 46mm behuizing heeft een AMOLED-scherm met een diameter van 1,43-inch en een resolutie van 326ppi. Het scherm van het toestel is volledig aanraakgevoelig en zit onder een volledig beschermde laag van het duurzame gorilla glass 3. De kleuren van het scherm zijn indrukwekkend en de resolutie zorgt voor scherpe beelden voor optimale gebruikerservaring.

Gebruikersomgeving:

De Huawei GT3 Elite-editie heeft een zeer mooi ontworpen interface. Alles wordt bestuurd door het HarmonyOS-systeem, maar de gebruikersinterface van het apparaat lijkt op het Lite-OS. Er zijn een aantal verschillen tussen beide, maar die zijn of verwaarloosbaar of in het voordeel van de gebruikerservaring van HarmonyOS.

Wijzerplaten:

De Huawei GT3 Elite-editie bevat 10 voorgeïnstalleerde wijzerplaten. Dit aantal is vrij laag, maar met behulp van de Huawei Health-app kan de gebruiker toegang krijgen tot een groot aantal wijzerplaten.

De Chinese techgigant Huawei is continu bezig met het doorontwikkelen van de catalogus. Huawei maakt het ook mogelijk voor externe ontwikkelaars om wijzerplaten te ontwikkelen en te verkopen.

Gezondheids- en fitnessfuncties:

De Huawei GT3 Elite editie is speciaal ontworpen om als assistent te werken tijdens het trainen. Net als de andere Huawei Watch GT-smartwatches is de Huawei GT3 Elite uitgerust met uitgebreide sportmogelijkheden.

De smartwatch heeft meer dan 100 sportmodi, waaronder de populaire workouts zoals hardlopen, fietsen, wandelen, skiën en zwemmen. De trainingsvolgorde kan eenvoudig worden gewijzigd vanuit het menu door doelen en activiteiten te selecteren.

Accu:

De 46 mm titanium editie van de Huawei GT3 Pro is uitgerust met een 455mAh-batterij. Het bedrijf beweert dat de batterij 14-18 dagen meegaat op een enkele acculading, afhankelijk van het gebruik.

Conclusie

De Huawei GT3 Elite-editie is ongetwijfeld een van de meest elegant ontworpen apparaten die er zowel bij formele gelegenheden als bij dagelijks gebruik goed uitziet. Dit toestel is niet alleen een smartwatch, maar het is ook een stijlvol accessoire.

Het besturingssysteem is echt verbeterd in vergelijking met die van zijn voorganger, hoewel de gebruikersinterface er bekend uitziet. Dus koop het vandaag nog.