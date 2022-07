Huawei Band 7 Officieel Aangekondigd

Huawei heeft deze week zijn nieuwste fitnesstracker aangekondigd. De Huawei Band 7 komt grotendeels overeen met zijn voorganger en kost opnieuw 59,99 euro. De fitnesstracker is per direct te koop.

De Huawei Band 7 ziet er vrijwel net zo uit als de Band 6. Zo heeft de Band 7 onder andere opnieuw een 1,47-inch AMOLED FullView-scherm. Het scherm heeft een resolutie van 194 x 368 pixels en een screen-to-body ratio van 64,88 procent. Wel nieuw is de always-on scherm functie. Met deze functie toont het scherm altijd de belangrijkste informatie. Hiervoor hoef je niet eerst je pols te draaien of op het scherm te tikken.

Bij normaal gebruik gaat de accu zo’n 14 dagen mee en bij intensief gebruik 10 dagen. De Huawei Band 7 is met een gewicht van slechts 16 gram iets lichter dan zijn voorganger. Intern vinden we opnieuw een hartslagsensor en een SPo2-bloedzuurstofmeter voor het meter van de hartslag en de zuurstofgehalte in je bloed. Bij te hoge of te lage waarden zal de fitnesstracker de drager waarschuwen. Ook kun je je slaap, stress, menstruatiecyclus en 96 sporten bijhouden.

Via een update zal Huawei later de Healthy Living Shamrock-functie toevoegen. Deze functie voorziet je van herinneringen, zoals gezondheidsuitdagingen, dagelijkse waterinname, dagelijkse mindfulness, vroege slaap herinnering en meer. Verder zijn er een aantal apps aanwezig zoals een muziekbediening-app, een remote shutter voor Huawei-smartphones, herinneringen, een weer-app, een wekker, een stopwatch, een timer, een zaklamp en meer. De Huawei Band 7 is verkrijgbaar in de kleuren Graphite Black, Nebula Pink, Wilderness Green en Flame Red.

via [AW]