Introductie Compacte Asus Zenfone 9 Op 28 Juli

Asus heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 28 juli zijn nieuwste smartphone zal introduceren. Het gaat om de Asus Zenfone 9, die op die dag in meerdere steden tegelijkertijd gepresenteerd zal worden, waaronder New York, Taipei en Berlijn.

Een hoop details van de Asus Zenfone 9 lekte eerder al uit. Zo gaat het om een relatief compacte smartphone met een 5,9-inch 120Hz AMOLED-scherm, een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens die is voorzien van een gimbal-module voor stabielere beelden.

De accu heeft een capaciteit van 4300 mAh, maar we weten nog niet hoe snel de accu kan opladen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de behuizing is waterdicht. De Asus Zenfone 9 heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting en verschijnt op de markt in de kleuren zwart, blauw, wit en rood. Na de officiële introductie op 28 juli zetten wij alle details op een rijtje.

via [androidplanet]