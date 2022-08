Oppo Watch 3 en 3 Pro Officieel Aangekondigd

OPPO heeft zijn nieuwste smartwatch-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de Oppo Watch 3 en de Watch 3 Pro, die beide een vierkant scherm hebben gekregen. De wearables draaien niet op Wear OS, maar op een eigen besturingssysteem. Hierdoor ontbreekt de aanwezigheid van de Google Play Store.

De OPPO Watch 3 (Pro) maakt gebruik van de Qualcomm W5 Gen 1-processor en een hoop sensoren om je gezondheid en activiteiten in de gaten te houden. Zo heeft de smartwatch onder andere een hartslagmeter, een SpO2-meter, een ECH hartslagmeter en een barometer. Ook heeft de smartwatch een lichtsensor voor het automatisch aanpassen van de schermhelderheid.

De reguliere OPPO Watch 3 heeft een plat 1,75-inch OLED-scherm met een resolutie van 430 x 372 pixels. De OPPO Watch 3 Pro heeft een iets groter 1,91-inch OLED-scherm met een resolutie van 496 x 378 pixels. Het scherm van de Pro-uitvoering is lichtgebogen. Intern vinden we verder 1GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Daarnaast is er ondersteuning voor Bluetooth 5.0, eSIM, NFC en GPS. Ook is de behuizing waterdicht (5ATM).

De OPPO Watch 3 Pro heeft een grote 550 mAh accu die bij zwaar gebruik 4 tot 5 dagen meegaat op één acculading. Bij licht gebruik gaat de accu maximaal 15 dagen mee.

De Oppo Watch 3 is op dit moment alleen voor China aangekondigd, waar de smartwatch een adviesprijs meekrijgt van CNY 1,499, omgerekend zo’n 216 euro. De Pro-uitvoering kost CNY 1,899 (282 euro). We hebben nog geen informatie over een internationale release.