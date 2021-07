“Afbeeldingen Tonen Oppo Watch 2 In Verschillende Kleuren”

Oppo zal morgen de opvolger van de Oppo Watch introduceren, maar via een bekende tech-lekker zijn nu al een aantal afbeeldingen gelekt waarop de Oppo Watch 2 te zien is. De beelden tonen de smartwatch met verschillende kleuren bandjes en laten zien dat de Oppo Watch 2 net als zijn voorganger een vierkant scherm heeft.

De onderstaande beelden zijn geplaatst op het Twitter-account van de goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass. We zien de Oppo Watch 2 met een blauwe, rode en zwarte polsband. De originele Oppo Watch is alleen met een zwart bandje verkrijgbaar. Het is nog onduidelijk of je de polsbandjes ook kunt verwisselen.







Qua ontwerp zien we geen grote wijzigingen. We zien opnieuw een rechthoekig scherm met twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Deze knoppen gebruik je om de interface te bedienen. De beelden tonen ook dat je met de Oppo Watch 2 kunt bellen en navigeren. Dit kan betekenen dat de smartwatch komt met een ingebouwde GPS-chip en ondersteuning voor e-sim heeft.

Volgens eerdere berichten beschikt de Oppo Watch 2 over een Snapdragon Wear 4100-processor, een tweede co-processor voor minder zware taken en 16GB opslagruimte. De Oppo Watch 2 heeft een OLED-scherm en komt op de markt in twee maten (42 en 46 millimeter). De officiële introductie zal op 27 juli plaatsvinden.

